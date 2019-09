L'activista dal clima Greta Thunberg survegn quest onn il premi Nobel alternativ. La giuvna da 16 onns haja procurà per attenziun sin l'entir mund cun pretender mesiras urgentas per proteger il clima, ha communitgà la fundaziun Right-Livelihood a Stockholm.

L'avust 2018 ha Thunberg fatg chauma – trais emnas avant las elecziuns dal parlament en la Svezia ha ella protestà durant l'emprim di da scola avant il parlament da Stockholm. Quai cun in placat cun l'inscripziun «Skolstrejk för klimatet», per rumantsch «Chauma da scola per il clima». Entras questa chauma è la giuvna vegnida enconuschenta sin l'entir mund. Ella vala sco inizianta dal moviment «Fridays for future».

Thunberg vala sco inizianta dal moviment «Fridays for future».

Thunberg n'è dentant betg la suletta che vegn onurada cun il premi da Nobel alternativ. Sper Thunberg vegnan onurads l'organisaziun Hutukara Yanomami da la Brasilia che represchenta pievels indigens, Aminatu Haidar, in'activista che cumbatta en la Sahara dal vest per ils dretgs umans sco er Guo Jianmei da la China, in'advocata per ils dretgs da las dunnas.

