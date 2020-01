Malgrà che la Migros ha fatg enavos tar il commerzi en detagl po il concern annunziar ina svieuta da record. En tut ha il gigant oransch fatg l'onn passà ina svieuta da 28,7 milliardas francs. Quai èn 0,7% dapli ch'il 2018, scriva il detaglist.

Entant che las svieutas en las butias èn sa reducidas in zic èn las venditas online creschidas fermamain. Il pli grond augment ha nudà Digitec Galaxus, sia svieuta da 1,1 milliardas francs munta in plus da 16,1% cumpareglià cun il 2018.

RTR novitads 10:00