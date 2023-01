Cumportament agressiv, smanatschas, mulestas, violenza. En ils centers d’asil da la Confederaziun è il dumber da da quels incidents creschì l’onn passà da 1’400 sin bundant 2’000.

Ma igl aveva era bler dapli glieud en ils centers d’asil. Il dumber da pernottaziuns è creschì da 760’000 a 1,7 milliuns. Uschia è la violenza per chau ida enavos. Il Secretariat da stadi per la migraziun ha confermà in rapport correspundent da las gasettas da Tamedia envers l’agentura da novitads Keystone-SDA.

Novas mesiras per rinforzar la segirtad

La Confederaziun planisescha da prender mesiras sin plaun legislativ per rinforzar la segirtad en ils centers d’asil da la Confederaziun. L’anteriur derschader federal, Niklaus Oberholzer, ha recumandà l’atun 2021 da regular pli precis, tgi che dastga applitgar mesiras disciplinaras e sin tge basa.

A quella dumonda vul il Cussegl federal suandar cun ina midada da la lescha d’asil. Tranter auter duai vegnir regulà explicitamain en tge sectur ch’il Secretariat da stadi per la migraziun (SEM) po applitgar il sforz da polizia u era mesiras polizialas. Er vegn sclerì co las cumpetenzas en il sectur da segirezza pon vegnir transferidas sin il persunal da servetsch da segirezza.

