L’Uffizi federal da sanadad ha publitgà oz differentas recumandaziuns per ils dis da festa. Quellas duain gidar a reducir il dumber d'infecziuns enturn quels dis. Tranter auter duain ils contacts avant Nadal vegnir restrenschids.

Il BAG dat intgins tips per ils dis da festa

Las cumpras

Era vegn recumandà dad ir ad uras a far las cumpras da Nadal. Il meglier saja sch’ins sappia tge cumprar, uschia possian ins reducir il temp en butia. Sche pussaivel duai era vegnir cumprà ils regalins ordvart las uras a l’ur nua che dapli persunas èn tendenzialmain en las butias.

Il di da Nadal

Per il di da Nadal sez recumonda il BAG da mangiar sin differentas maisas, uschia che mintga chasada è vid ina maisa. Sche pussaivel duessan ins era festivar Nadal en il local grond en quel ch’ins po tegnair dapli distanza in da l’auter. Recumandà vegn era dad avrir las fanestras mintga 1-2 uras per ca. 5-10 minutas. Sche pussibel duai era vegnir purtà ina mascrina.

Betg recumandà èsi da chantar ensemen da Nadal, cun quai ch'il risico d’infecziun è pli aut cun chantar. Era duain ins desister da salidar famiglia ed amis cun bunas e brancladas.