La media chantunala Marina Jamnicki di ch'i vegnia ad esser grev ils emprims mais da decider tge far, sch'ins haja in test positiv. Tar la lavur decida il patrun tge far. En il rom privat saja impurtant da communitgar bain. En il chantun Grischun saja stgars 90% da la populaziun immunisada, cun quai che 70% da las persunas han la prima vaccinaziun e lura anc ils auts dumbers da cas tras tut la pandemia. Ina nova unda na saja betg excludida, lura saja da far quint cun pli auts dumbers da cas positivs, ma paucas entradas en l’ospital, uschia la media chantunala vinavant.

I vegn a durar ina pezza fin che ina nova normalitad vegn sa stabilisar.

audio Finì cun isolaziun e mascrinas - tge munta quai? 02:54 min, aus Actualitad vom 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 2 minutas 54 Sekunden.

Era la regenza grischuna è cuntenta cun las decisiuns

Il minister da sandad dal Grischun Peter Peyer va d'accord cun la decisiun dal Cussegl federal. La situaziun en ils ospitals lubeschia da far quest proxim pass. Il Grischun n'haja perquai era betg previs da mantegnair insatge mesiras cunter corona.

audio «Nus essan dal avis ch'ins po prender individual mesiras là nua ch'i è necessari» 00:29 min, aus Novitads vom 30.03.2022. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Il chantun veglia dentant restar attent e persequitar vinavant la situaziun da corona. Perquai duai er in pitschen team restar activ tar l'Uffizi da sanadad – per persunas che han dumondas ubain per esser flexibel en cas che las infecziuns s'augmentan puspè.

Cussegl federal schlia tut las mesiras da corona

La Svizra turna il prim d'avrigl a la «situaziun normala». Cun quai crodan er las davosas mesiras: I vala nagin obligatori d'isolaziun per persunas infectadas ed era nagin obligatori da mascras en il traffic public e las instituziuns da sanadad. Il Cussegl federal argumentescha sia decisiun cun quai ch'ina gronda part da la populaziun saja immunisada e ch'il dumber da pazientas e pazients da Covid sin las staziuns intensivas n'haja betg prendì tiers. Sper quai na saja er betg da quintar ch'il sistem da sanadad vegnia surchargià ils proxims mais.

00:28 video Enavos a situaziun normala suenter dus onns pandemia Or da News-Clip dals 30.03.2022. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Undas da corona stagiunalas

Malgrà che la Svizra turna uss a la «situaziun normala», na saja la pandemia betg a fin, accentuescha il Cussegl federal. Co che quella sa sviluppeschia saja grev da giuditgar – ins quintia dentant ch'i dettia en l'avegnir undas stagiunalas da corona.

audio A partir dal 1. d'avigl scrodan tuttas mesiras 05:15 min, aus Actualitad vom 30.03.2022. abspielen. Laufzeit 5 minutas 15 Sekunden.

Enfin la primavaira 2023 vala ina fasa transitorica, nua ch'ins stoppia esser precaut e tut tenor reagir. Perquai ston las structuras vegnir mantegnidas per pudair reagir sche necessari. Cun midar a la «situaziun normala» va la responsabladad principala per proteger la populaziun als chantuns, uschia èsi reglà en la lescha d'epidemias. Co exact che las incumbensas e responsabladads vegnan repartidas va anc enfin ils 22 d'avrigl en consultaziun.