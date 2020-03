Suenter che la regenza taliana ha decis restricziuns da viadi per las regiuns en l'Italia dal Nord pervi dal coronavirus, è uss sclerida la situaziun per ils cunfinaris talians.

Ils cunfinaris dastgan ir sur il cunfin, quai haja annunzià il minister per affars exteriurs, Luigi di Maio en in discurs al telefon cun il cusseglier federal Ignazio Cassis. Quai ha communitgà la Confederaziun. Ils cunfinaris ston dentant avair in document che cumprova lur activitad professiunala. Il cunfin resta era avert per la circulaziun da rauba.

Controllas sche restricziuns vegnan resguardadas

Las autoritads da l'Italia vegnan tenor il Cussegl federal a far controllas per guardar che las restricziuns vegnan resguardadas. Uschia han las autoritads talianas installà a l'ur da las zonas da segirezza in sistem da monitoring, quai era al cunfin dal nord. I vegnia controllà sche be viadis lubids han lieu. Era la Svizra vegnia ad installar in sistem da monitoring. Las modalitads vegnan definidas las proximas uras.

Grischun observa situaziun

Il Grischun tegna en egl la situaziun dal traffic da cunfin cun l'Italia, ins haja prendì per enconuschientscha dal decret da la regenza taliana. Quai scriva la regenza grischuna en ina communicaziun. Ils gremis responsabels dal Grischun hajan stretg contact cun la Confederaziun, la Viafier retica, il chantun Tessin ed il corp da guardias da cunfin per sclerir eventualas consequenzas per il Grischun e las regiuns da cunfin.

