Fin l'onn 2050 duain las emissiuns da serra nuschaivlas vegnir reducidas en Svizra sin «netto-nulla». Quai vul il Cussegl federal scriver en la Constituziun federala. Oz ha el mess en consultaziun la cuntraproposta directa a l'iniziativa da glatschers.

Netto-nulla è er la finamira dals iniziants. Per il Cussegl federal va l'iniziativa dentant en tscherts puncts memia lunsch. Per exempel na vul el betg scumandar da principi energias fossilas, sco quai ch'ils iniziants vulan. Per exempel duain l'armada, la polizia e servetschs da salvament pudair duvrar benzin u diesel tenor basegn. Plinavant duai er dar excepziuns, sch'i alternativas fossilas n'èn economicamain betg purtablas u betg a disposiziun. Er sin la situaziun en regiuns perifericas e regiuns muntagnardas vul il Cussegl federal pigliar resguard.