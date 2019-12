cuntegn

Nov rapport d'inquisiziun - Credit Suisse conferma ulteriura surveglianza

Il cussegl d’administraziun da la Credit Suisse ha publitgà in ulteriur rapport davart las renfatschas da surveglianza. En il rapport conferma la banca d’avair surveglià in ulteriur commember da la direcziun. Quai durant in pèr dis il favrer.