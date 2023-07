La guerra da la Russia cunter l'Ucraina haja midà fundamentalmain la situaziun da segirtad cun la quala la Svizra saja cunfruntada. Creschida saja per exempel il privel d'attatgas da cyber, ha constatà il directur dal SIC, Christian Dussey.

Ils davos mais ed emnas ha la Svizra gì numerus cass dad attatgas da cyber sin interpresas nua che per exempel datas vegnan enguladas per pretender daners u che l'access sin la pagina d'internet vegn disturbà. Tgi che stat davos questas attatgas, na saja dentant betg adina cler, ha ditg il directur dal Servetsch d'infurmaziun, Christian Dussey.

Smanatscha per infrastructura critica

Plinavant dettia er il privel per infrastructura critica, sco per exempel la rait d'electricitad en Svizra. L'analisa da l'onn passà haja mussà ch'i dettia dus svilups relevants en quest connex:

La guerra cunter l'Ucraina possia periclitar era interpresas ed infrastructura critica ordaifer il territori da conflict.

Pli intensiv ch'il conflict saja e pli periclità sajan gestiunaris ed administraturs d'infrastructura critica da daventar unfrenda d'attatgas da cyber.

Il problem saja che noss mintgadi saja adina pli fitg collià e dependent da chadainas da furniziun adina pli cumplexas, di Dussey. I drovia perquai urgentamain dapli sensibilitad da vart da tuts acturs per ils privels che resultian da la connectivitad globala.

Positiv giuditgescha el il fatg ch'i n'haja fin oz betg dà acts da sabotascha sin l'infrastructura critica sco la rait d'electricitad en Svizra. Ed i saja era pauc probabel ch'i vegnia a dar da quellas attatgas il proxim temp. A tuts involvids saja cler ch'in tal pass muntass ina clera escalaziun e ch'i dess lura cuntramesiras. In punct che fetschia dentant bain in zic mal il venter ad el, saja il svilup enorm da novas tecnologias sco l'intelligenza artifiziala ni era ils computers da quants, di Dussey.

Il nov uffizi da segirtad da cyber ch'è vegnì creà dal Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport vegnia a giugar ina rolla decisiva il proxim temp, ha ditg Christian Dussey vinavant.

Svizra sco hotspot per spiunascha

En Svizra èn almain 1/3 da tut las diplomatas e diplomats russ atgnamain spiuns, èsi scrit vianavant en il rapport. Cumpareglià cun auters pajais europeics tutgia la Svizra tar ils pajais – nua ch’ils pli blers spiuns sajan activs. La raschun sajan las bleras organisaziuns internaziunalas en Svizra. La Svizra saja smanatschada surtut da las activitads da spiunascha da la Russia e la China.

La Russia en il focus

Valità ha il directur dal Servetsch d'infurmaziun Christian Dussey era ils schabetgs da la fin d'emna en Russia. L'attatga armada tras las truppas da Wagner saja la pli gronda sfida cun la quala il president Wladimir Putin saja confruntà entaifer la Russia dapi ch'el ha surpiglià la pussanza avant passa dus decennis.

I saja in schoc per il sistem, quel saja il mument dentant anc stabil. Il servetsch d'infurmaziun haja persequità precisamain ils svilups da la fin d'emna. Durant in tal eveniment saja tut fitg dinamic e nebulus. Blers acturs spetgian anc per guardar sin tge vart ch'il vent sa volvia. Per ina valitaziun detagliada saja perquai anc memia baud. Pir en intginas emnas u mais vegnian ins a savair evaluar las consequenzas, uschia Dussey.

Er entaifer la Svizra dettia problems

Aifer la Svizra avertescha l'uffizi federal dal ristg d'extremissem violent – cun la polarisaziun da la societad e che quella daventa adina pli fragmentada. Er la smanatscha da terror tras moviments da dschihadists restia auta.