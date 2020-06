Dapi mardi è il dumber dals novs cas d'infecziuns sa dublegià en Svizra. L'Uffizi federal da sanadad ha annunzià 44 novas infecziuns entaifer las ultimas 24 uras. Mardi eran quai anc 22 novas infecziuns. Per pudair reagir svelt sin in augment da cas da corona duai vegnir testà uschè bler sco pussaivel. Per cuntanscher questa finamira ha il Cussegl federal decidì suandantas duas mesiras che valan a partir da damaun:

Confederaziun surpiglia custs per tests

A partir dals 25 da zercladur surpiglia la Confederaziun ils custs per tests da corona. Enfin ussa surpigliavan segiradas da malsauns u ils chantuns parts dals custs per laschar testar. Quai haja manà tar dischequilibers. Ils custs na duajan betg esser pli in motiv da betg laschar testar, uschia Alain Berset. Per ils tests ha il Cussegl federal concedì in credit da 288 milliuns francs per il 2020. Perditas da gudogn na vegnan percunter betg surpigliadas pli da la Confederaziun. La Confederaziun na surpiglia betg mo ils tests sin infecziuns cun il virus mabain era tests d'anticorpuls. Era ils discurs tranter medis e pazients vegnan surpigliads.

La SwissCovid App va en funcziun

Il Cussegl federal ha oz superà il davos obstachel per il start da l'applicaziun SwissCovid App. L'applicaziun duai rinforzar il Contact Tracing. Far diever da l'applicaziun è voluntari. La Tracing App vegnia a dar en nov differentas linguas. En la fasa da test haja dà bun 160'000 persunas che hajan installà l'applicaziun.

SwissCovid App Fegl cun ils fatgs impurtants davar la SwissCovid App , Telechargiar la datoteca