Il Cussegl federal scriva che la Tirchia duaja far sforzs per contrahar e chattar ina soluziun politica. Plinavant ha el decidì da s’engaschar per la lavur d’organisaziun umanitaras en Siria. Conflicts e dubis da segirtad na possian ins betg schliar cun il militar, uschia la regenza svizra vinavant. L'emna passada aveva il cusseglier federal Ignazio Cassis crititgà l'offensiva en Siria sco «greva violaziun dal dretg internaziunal public».

Adattaziun da las sancziuns

En sia sesida da la mesemna ha il Cussegl federal plinavant decidì d'adattar las sancziuns per la Siria. Quai per levgiar las relaziuns da fatschenta a favur da las organisaziun umanitaras en Siria.

Ord l'archiv

Il magazin da cultura è sa fatschentà cun Bahur Ghazi in artist ch'è creschì si en Siria. El è fugì da sia patria en Svizra e sa tschentà amez la scena da musica svizra.

RR novitads 15:00

Passend zum Thema