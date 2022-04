L'Arena da skis Andermatt-Sedrun ha fatg l'onn passà bun 10% damain svieuta. Cumpareglià cun il 2020 è la svieuta brutta sa reducida sin 21,6 milliuns francs. Quai saja ina consequenza da la crisa da corona, scriva la societad principala Andermatt Swiss Alps. Il dumber da giasts ch'han nizzegià in di per l’emprima giada in indriz da l'Arena da skis Andermatt-Sedrun saja cun radund 375'000 pli bass che avant la pandemia.

Tuttina augmentà svieuta totala

Andermatt Swiss Alps che fa er fatschentas cun immobiglias, hotels ed appartaments ha il 2021 pudì augmentar per 30% la svieuta totala tras venditas d'immobiglias. Quella cumpart munta ad in plus da 58% u 122 milliuns francs. En total munta la svieuta a 201,1 milliuns francs. Per l'emprima giada han ils hotels The Chedi Andermatt e Radisson Blu Reussen pudì operar cun in resultat positiv.

Ord l'archiv

Quest'emna è vegnì enconuschent che ina fatschenta americana cumpra la maioritad dal territori da Andermatt-Sedrun.