Il dumber d’uffants che vegnan tractads mal crescha. Quai mussan las cifras che la gruppa per la protecziun d’uffants da l’ospital d'uffants universitar da Turitg ha annunzià. Il dumber saja creschì per 22 sin total 647 cas l'onn passà. Tar bun in terz dals cas sa tracti da maltractament corporal, bunamain tuttina savens haja dà abus sexual. Mintgamai per radund 20% dals cas sajan ils uffants vegnids negligids u maltractads psichicamain.

Betg en mintga cas han ins però pudì confirmar las renfatschas, scriva la gruppa per la protecziun d'uffants da l'osital d'uffants universitar da Turitg. Tar mintga tschintgavel cas na saja quai betg stà pussaivel. Las famiglias pertutgadas vegnian lura controlladas a moda regulara u accumpagnadas dad in post da cussegliaziun cumpetent.