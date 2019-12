Tgi che tgira confamigliars survegn en avegnir fin a 10 dis congedi pajà. Geniturs pon prender fin a 14 emnas congedi per tgirar uffants ferm malsauns. Quai ha decis il Parlament federal.

Congedi per tgirar uffants e confamigliars

Omadus cussegls avevan gia approvà la lescha federala per meglierar la cumpatibilitad da tgirar confamigliars e lavur. Il Cussegl naziunal ha uss il mardi an eliminà ina differenza. La midada da la lescha è uschia pronta per la votaziun finala a la fin da la sessiun.

Finanziaziun cun urden da cumpensaziun dal gudogn

Geniturs dad uffants ferm malsauns ubain che dovran tgira suenter in accident han da nov il dretg sin fin a 14 emnas congedi pajà. Il geniturs pon reparter quest congedi libramain tranter els e quai durant 18 mais. Ils geniturs pon prender singuls dis liber u l'entir temp vi dal toc.

Finanzià vegn quest congedi per tgirar uffants da l'urden da cumpensaziun dal Gudogn (EO). Il Cussegl federal quinta cun custs da total 75 milliuns francs ad onn. La tariffa da la urden da cumpensaziun dal gudogn na sto perquai però betg vegnir auzà.

10 dis per tgira da confamigliars

Per la tgira da confamigliars sco er partenaris e partenarias da vita ha il parlament lubì fin a 10 dis pajads. Per eveniment pon pertutgads prender fin a trais dis liber.

Ils cust per l'economia per quels dis da congedi stima il Cussegl federal sin 90 fin 150 milliuns francs ad onn. En quest custs èn er gia cuntegnids ils custs per remplazzament al lieu da lavur.

