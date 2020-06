Suenter ch'il Cussegl naziunal ha lubì la mesemna ulteriurs daners per dar dumogna a la crisa da corona, ha er il Cussegl dals chantuns approvà la mesemna in tal credit. I va per ina summa da 14,9 milliardas francs.

Differenza pervia da sustegn per giugaders da profi

Ina differenza tranter las duas chombras parlamentaras datti dentant pervi da l'agid finanzial a las ligas da profi da ballape e da hockey. La Confederaziun e las ligas han concludì ch'ils clubs che vegnan sustegnids ston scursanir las pajas dals giugaders en media per 20%. Cun ina agiunta vul il Cussegl naziunal cuntanscher che giugaders cun autas pajas ston purtar ina pli gronda perdita che giugaders cun bassas pajas. Quai na sustegna il Cussegl dals chantuns dentant betg. Perquai sto la Chombra gronda proxima mesemna anc ina giada tractar la fatschenta.

Cun la gronda part da la summa vul la Confederaziun sustegnair l’assicuranza cunter la dischoccupaziun ch'aveva stuì far debits pervi che blers han stuì far u ston anc far lavur curta. Ulteriuras contribuziuns vegnan da bun a la cultura, al sport ed al Comité internaziunal da la Crusch Cotschna per dar dumogn a la pandemia. Damaun gievgia decida il Cussegl dals chantuns en chaussa.