A partir dal prim d'october 2020 èn occurrenzas grondas cun dapli che 1'000 persunas puspè lubidas. Ils chantuns ston lubir las occurrenzas.

En stadions da ballape e da hockey sin glatsch vala in obligatori da seser e da purtar mascra. Els dastgan be esser emplenids per 2/3. Fans da giasts n'èn betg lubids.

En teaters e congress vala be in obligatori da seser. E natiralmain vinavant las reglas da distanza e d'igiena.

Per occurrenzas grondas ston ils organisaturs preschentar als chantuns in'analisa da ristga ed in concept da protecziun. En quel sto tranter auter esser reglà, co las fullas da glieud vegnan dirigidas, co ins po rimnar a moda correcta las indicaziuns da contact e schebain i vala in obligatori da mascra. Quai è ina da las reglas ch'il Cussegl federal ha fixà oz ensemen cun chantuns e federaziuns. Tut las reglas valan per l'entira Svizra – ellas resguardan dentant la situaziun al lieu e las lubientschas vegnan mo concedidas, sche la situaziun d'epidemia en il chantun u la regiun lubescha quai.

Per las ligas da sport professiunalas valan las reglas suandantas:

be plazs da seser en stadions

obligatori da purtar mascras per tuts

maximalmain 2/3 dals plazs dastgan esser occupads

consumaziun da mangiativas e bavrondas be sesent

nagins contingents da plaz per fans dals giasts

tgi che cuntrafa a questas reglas vegn chastià

Emprimas reacziuns

Ils concepts generals da protecziun da las grondas federaziuns da sport e cultura duain vegnir examinads da l'Uffizi federal da sanadad BAG. Quai pretenda la Conferenza dals directurs da sanadad chantunals – e stauscha uschia enavos a la Confederaziun in zic da la responsabladad. En general èn ils directurs da sanadad dentant cuntents cun la decisiun dal Cussegl federal areguard occurrenzas cun passa 1'000 persunas.

Er per Marc Gianola, il CEO dal Club da Hockey da Tavau, èn las decisiuns dal Cussegl federal in pass en la dretga direcziun.

Nagina decisiun areguard la Frantscha

La Frantscha ha bleras novas infecziuns da corona. Ma era sch'il pajais vischin ademplescha las cundiziuns, na vegn il pajais tenor Alain Berset betg sin la glista da quarantina. La Frantscha na partia betg mo in cunfin cun la Svizra, mabain era aglomeraziuns sco Basilea e Genevra. Là dettia fitg blers cunfinaris. In scenari pussaivel fiss tenor il minister da sanadad da far differentas reglas tut tenor regiun.

370 novs cas da corona

Entaifer in di ha l'Uffizi federal da sanadad BAG survegnì 370 annunzias d'infecziuns novas cun il coronavirus en Svizra ed en il Principadi dal Liechtenstein. Duas da quellas pertutgan il Grischun. Ier eri stà 216 cas, glindesdi 163. Novs mortoris n'hai betg dà. En il Grischun èn actualmain 51 persunas en quarantina, 23 en isolaziun ed ina vegn tgirada en l'ospital pervi da Covid-19.