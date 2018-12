Markus Dietschi e Martin Flury avevan gia annunzià da betg vulair candidar per il cussegl naziunal cun quai ch’els na vesian betg pli in avegnir per lur partida.

Cun lur midament tar la partida liberaldemocratica daventa quella puspè la pli gronda fracziun. Ils dus parlamentaris midan la partida sin l'emprim da schaner. Il 2013 eran els vegnids elegids sco ils dus sulets represchentants burgaisdemocratics en il cussegl dal chantun che cumpiglia 100 sezs. Il 2017 han els anc pudì defender lur sezs.

La PBD Solothurn perda cun ils dus umens betg be lur unics mandataris sin livel chantunal, ma er ils dus umens ch’eran centrals per metter in pe la PBD Soloturn.

