En tut las regiuns hajan las pendicularas patì pervia da la pandemia. Quai resulta dal monitoring da las Pendicularas Svizras. Envers la fin dal favrer sajan las cifras sa meglieradas in pau. Las vacanzas da sport durant quel temp hajan dentant mo sminuì levamain il svilup negativ.

Il pli grond minus da giasts noda il Vallais. 27% pli paucs osps haja dà la durant la stagiun d’enviern. Surtut pendicularas cun giasts internaziunals hajan patì.

Las pendicularas svizras quintar, ch’il minus crescha anc vinavant fin a la fin da la stagiun. Per evitar in donn per il turissem dovrian els sustegn finanzial dal maun public, scrivan ellas.