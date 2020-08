La societad aviatica Swiss è crudada l’emprima mesadad da l’onn en las cifras cotschnas. La perdita munta a 266 milliuns francs. Durant il medem temp da l’onn passà aveva la societad aviatica anc fatg 245 milliuns francs gudogn. Quai ha communitgà Swiss. La svieuta saja sa reducida per 55% sin 1,17 milliardas francs.

L'emprim semester 2020 ha Swiss transportà 64% damain passagiers che l'onn passà. En media sajan ils sgols stads occupads cun 71,2%. Quai correspunda ad in minus da 10,8 puncts procentuals cumpareglià cun la medema perioda da l'onn passà. Pervi da la pandemia èn per part fin 95 pertschient dals aviuns da la Swiss restads per terra.

