Tranter il schaner e la fin da mars è il resultat da fatschenta ruschnà en la cifras cotschnas cun in minus da 84,1 milliuns francs. Quai co la societad aviatica communitgescha. Il medem temp da l'onn passà era anc sa resultà in gudogn da 48,3 milliuns.

La svieuta da l'onn 2019 vegnin nus probabel pir a cuntanscher l'onn 2023.

Naginas prognosas per il rest da l'onn

La svieuta è crudada ensemen per 20% sin 923 milliuns francs. Cun 2,99 milliuns persunas ha la Swiss er transportà passa 21% damain passagiers cumpareglià cun la medema perioda l'onn 2019. Pervia dal svilup ch'è il mument incalculabel sajan prognosas per il rest da l'onn betg pussaivlas, uschia la Swiss. Cunquai ch'i mancava era las entradas dals bigliets ha la Swiss stuì trair mesiras per sbassar ils custs: tranter auter ha l'entira interpresa introducì lavur curta, plinavant han els ordinà in stop d'engaschament per nov persunal.

