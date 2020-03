La Swiss sgola actualmain be pli cun in terz da ses aviuns. Els hajan reducì la purschida per passa 80%, scriva la societad aviatica en ina communicaziun. Els hajan l'intenziun da manar vinavant colliaziuns minimalas. Sche la situaziun pegiureschia na saja dentant in stop cumplet betg exclus.

Plinavant ha la Swiss annunzià las cifras da l'onn passà. Malgrà dapli svieuta che l'onn avant è il gudogn sa sbassà per 10% sin var 580 milliuns francs. Motiv per il pli bass gudogn sajan pli auts custs da tecnica e per il carburant.

Per garantir la liquiditad da la Swiss vegn spargnà. I na vegn betg pli recrutà persunal, parts da la paja vegnan pajadas pli tard, il cader desista per part da la paja e la Swiss vegn ad introducir ils proxims dis lavur curta.