La Swiss na sgola il mument betg pli en l'Italia. Pervi da la derasaziun dal coronavirus ha la societad aviatica stritgà fin l'entschatta avrigl tut ils sgols en ed ord l'Italia. Pertutgadas sajan radund 90 colliaziuns emnilas da Turitg a Milaun, Roma, Venezia, Florenz, Napoli e Brindisi. Er il concern mamma, la Lufthansa, stritga dals 29 da mars fin ils 24 d'avrigl radund 23'000 sgols.

Er las Viafiers federalas prendan mesiras

Las restricziuns massivas en l'Italia han er consequenzas per il traffic da viafier tranter la Svizra e l'Italia. La SBB reducescha sia purschida sin giavisch da Trenitalia. Davent da damaun curseschan ils trens directs da Turitg respectiv Genevra via Milaun a Venezia be anc fin Chiasso, respectiv Brig. Sin la ruta dal Gottard èn pertutgadas 3 da 9 colliaziuns da trens d'EC e sin l'axa dal Simplon 2 da 7 colliaziuns. Las mesiras valian il mument fin ils 5 d'avrigl.