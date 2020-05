cuntegn

Persunal da tgira - Ovras empè da bels pleds

Ovras enstagl da mo bels pleds. Quai pretenda l'associaziun svizra da tgirunzas e tgirunzs da la politica, oz per il di internaziunal da la tgira. L'attractivitad dal mastergn stoppia crescher, per che dapli persunas fetschian puspè la scolaziun, e per che daplirs restian en il mastergn.