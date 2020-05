Suenter la quarta panna en tschintg mais vegn la Swisscom sut squitsch politic. L'Uffizi federal per communicaziun BAKOM examinescha la seria da pannas e la cumissiun dal Cussegl naziunal citescha quels a la testa da la Swisscom la fin da zercladur ad in'audiziun.

Ins spetgia che la Swisscom procuria per transparenza davart las raschuns, ha ditg Jon Pult il vicepresident da la cumissiun envers SRF. Fin a l'audiziun stoppia esser cler, sch'i dettia problems structurals tar la Swisscom e tge ch'il concern veglia far per evitar en futur tals problems.

