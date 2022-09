cuntegn

Pervia da chareschia - Cussegl naziunal vul adattar la renta d'AVS

En ina debatta extraordinaria ha il Cussegl naziunal debattà davart mesiras per far frunt a la chareschia. La moziun da l'Allianza dal Center per la cumpensaziun da chareschia per rentas da l'AVS e la moziun da la PS per dapli reducziun da las premias èn vegnidas approvadas.