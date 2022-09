Era en il chantun Uri sa derasa la tschorvadad da chamutschs. Il chantun ha perquai decis da franar la chatscha sin chamutschs per la segunda emna da la chatsch'auta – quai per proteger ils animals e per evitar che la malsogna sa derasia vinavant. Durant l'emprim'emna da chatscha han quels dad Uri observà che plirs chamutschs han gì la malsogna dad egls ch'è fitg contagiusa.

La tschorvadad da chamutschs chaschuna inflamaziuns tar ils egls e cuntrari als animals da niz, po la malsogna contagiusa manar ad ina tschorvadad cumpletta u schizunt a la mort. Ordavant avevan gia ils chantuns Sur- e Sutsilvania scumandà la chatscha da chamutschs pervia da la tschorvadad.

