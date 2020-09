Stefan Kuster sa retira sco manader da la partiziun malsognas transmissiblas tar l'Uffizi federal da sanadad BAG. En l'avegnir vul Kuster mo pli lavurar sin basa da mandat. Il BAG ha confermà in rapport da Blick-online. Kuster era daventà pir la primavaira successur da mister corona, Daniel Koch, ch'è entant ì en pensiun.

Obligatori da vaccinar?

Ina giada ch'i dat in vaccin cunter il coronavirus pudess quel daventar obligatoric en Svizra - almain per tschertas spartas. Envers SRF n'ha il minister da sanadad Alain Berset betg sclaus quai. In obligatori general na stettia dentant betg en dumonda. A la fin stoppian ils chantuns decider.

Svizra 437 cas, 2 en Grischun

437 infecziuns novas cun il coronavirus ha l’Uffizi federal da sanadad BAG annunzià oz mesemna, 2 da quellas en il Grischun. Ulteriurs mortoris n'hai betg dà. En tut èn vegnidas testadas var 13'000 persunas. La quota positiva munta a 3,4%. En il Grischun sa chattan 64 persunas en quarantina, 18 en isolaziun e 3 en l'ospital.