La fatschenta a la plazza aviatica a Turitg ha patì da la segunda unda da corona. Totalmain èn il schaner sgulads be 287'767 passagiers. Quai munta in minus da radund 87% damain ch'il schaner 2020, ha communitgà la plazza aviatica. In zichel meglier vesi ora tar la bilantscha da chargia. Tar ils sgols da rauba è cun 23'685 tonnas chargia il schaner il minus tar 29%.

Il dumber sgols era cun 5'553 starts u atterradas per 73% sut quai da l'onn passà. Dentant è era l'utilisaziun dals aviuns sa sbassada per 45,6%. En media eran 79 passagiers en in aviun ch'è arrivà u partì.

L'entir onn passà è il dumber da passagiers a la plazza aviatica da Turitg sa reducì pervi da la crisa da corona per 73,5%.