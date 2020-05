La Confederaziun haja emblidà las plazzas da campar, di Wolfgang Bosshardt, president da Swisscamps.

Nus sa sentin tractads malgist

Chamonas dal Club alpin svizzer, albierts per la giuventetgna u hotels sajan puspè averts u n'hajan maina stuì serrar, entant ch'i na dettia anc nagin urari per la reavertura da campadis. Tar il TCS che maina 24 campadis hai num che la perdita durant ils mais avrigl e matg muntia a circa in quart da la svieuta annuala.

Ord l'archiv:

Il 2018 ha il Campadi da Trun gì 30% dapli giasts. La bel'aura ha fatg quaida a blera glieud.