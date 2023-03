Il parlament è sa cunvegnì, co che la politica agrara duai guardar ora ils proxims onns. Suenter il Cussegl dals chantuns ha er il Cussegl naziunal approvà la proposta senza finamiras supplementaras per il clima.

Lescha agrara senza finamiras per il clima

Il Cussegl naziunal ha approvà las midadas en la lescha agrara cun 129 cunter 1 vusch e 65 abstenziuns. S'abstegnids èn cunzunt la PS, ils Verds e la Partida verd-liberala. La Chombra gronda è s'orientada cunzunt a las decisiuns dal Cussegl dals chantuns ch'aveva tractà la fatschenta il december.

En il Cussegl dals chantuns avess la sanestra ed en il Cussegl naziunal avessan er la sanestra ed ils verd-liberals gugent integrà dapli aspects ecologics. La Chombra gronda ha dentant refusà radund 20 propostas en quella direcziun. En la lescha agrara na datti pia ni disposiziuns per reducir gas cun effect da serra e ni per meglierar il bainstar dals animals.

Nagina contribuziun per animals cun corna

Purs che tegnan animals cun corna na survegnan pia n'er nagina contribuziun supplementara. Il Cussegl naziunal ha refusà la proposta da la PS, ils Verds ed ils verd-liberals per il «franc da corna». Las trais fracziuns vulevan contribuziuns per furmas da producziun fitg favuraivlas als animals. Il Cussegl naziunal ha dentant refusà la proposta cun 105 cunter 88 vuschs. Martin Haab (PPS/ZH) ha agiuntà ch'ils 20 milliuns francs pudessan crudar davent en in auter lieu. Plinavant sajan en paucs onns uschè u uschia las bleras spezias d'animals gia geneticamain senza corna.