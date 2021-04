Bler dapli commembras e commembers per partidas giuvnas

En l’onn da pandemia 2020 è il dumber da novs commembers tar las partidas giuvnas, da sanestra fin a dretg, creschì ferm. Quai mussan retschertgas tar las partidas giuvnas che las gasettas da Tamedia han publitgà. Ils giuvens socialists, la giuvna PPS, la giuvna Allianza dal center e ils giuvens liberals han registrà bler dapli novs commembers ils ultims mais.

Uschia han ils giuvens socialists survegnì 750 commembers novs l’onn passà, in plus da 10%. Usitadamain saja quai be 1% vegn citada Ronja Jansen, la scheffa da la PS giuvna.

La giuvna Allianza dal center è creschida per 530 commembers. Quai è dubel uschè bler cumpareglià cun l’onn avant. Tenor la presidenta Sarah Bünter saja quai d'attribuir a l'atgna politica.

Er creschidas fermamain èn las novas commembranzas tar ils giuvens liberals e la giuvna PPS. Perencunter n'han las organisaziuns giuvnas da las partidas da l'ambient betg pudì tegnair lur creschament dal 2019. Il giuvens verds han survegnì l'onn passà 737 commembers novs (2019: 913) ed ils giuvens verdliberals 673 (2019: 1173).