Fin uss ha l'Uffizi federal da polizia investigà en il zuppà cunter pornografia d'uffants en il internet. A partir da l’onn che vegn surdat la Confederaziun quels pensums als chantuns. Fedpol ha confermà in rapport correspundent da las gasettas da CH-Media. Las polizias chantunalas hajan per gronda part la basa legala per investigaziuns zuppadas. Vinavant hajan ils corps da polizia er schlargià lur cumpetenzas dal fatg.

Ils ultims onns haja adina dà dapli criminalitad digitala, sco per exempel pedo-criminalitad. La persecuziun penala da quels delicts capitia per il pli a nivel chantunal, uschia in pledader da Fedpol. Perquai sajan las autoritads da polizia s’organisadas da nov.

Ord l'archiv

L'emissiun «Cuntrasts» ha purtretà la lavur da las policistas e policists en il Grischun. Tranter auter vai er per la criminalitad en la rait.