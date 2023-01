Atlets ed atletas duajan esser protegidas meglier cunter violenza corporala e psichica, sco era discriminaziun. Perquai vegn revidida l'ordinaziun per la promoziun dal sport. La basa per questas midadas porscha il statut d'etica ch'il parlament da sport svizzer ha approvà la fin dal 2021.

I saja sa mussà che l'ordinaziun actuala n'era betg lianta avunda, giuridicamain, per far valair sancziuns. Quai ha ditg la cussegliera federala Viola Amherd envers las medias. En l'avegnir dependan subvenziuns federalas per organisaziuns da sport da las stentas da quellas da porscher in sport fair e segir. La nova ordinaziun va en vigur il prim da mars 2023.

Concret vegn il post d'annunzia e da mesiras disciplinaras independent da la fundaziun Swiss Sport Integrity integrà en l'ordinaziun e vegn uschia fixada en il dretg. Il post è gia en funcziun dapi l'entschatta 2022 ed intercurescha pussaivels surpassaments disciplinars ed annunzia quels al post disciplinar da Swiss Olympic, u a la procura publica tar cas chastiabels. La Confederaziun sustegna il post cun 1,02 milliuns francs ad onn.

«Good Governance»

La revisiun da l'ordinaziun prescriva plinavant las pretensiuns per ina administraziun moderna d'organisaziuns da sport. Uschia datti nov reglas per la transparenza, tge far tar conflicts d'interess, ina repartiziun equilibrada da posts tranter umens e dunnas, sco era ina limita da temp per funcziuns da manar.

Per suprastanzas e presidis d'organisaziuns da sport prescriva la Confederaziun ch'almain 40% dals posts ston esser occupads da dunnas u umens. Quellas quotas duajan dentant be esser liantas per Swiss Olympic e per federaziuns da sport naziunalas. Per organisaziuns regiunalas duai Swiss Olympic elavurar ina schliaziun.

Per il temp en funcziun da manar propona il Cussegl federal ina limita da 12 onns, decider po dentant Swiss Olympic. I vala in temp transitoric per quellas mesiras, enfin il prim da schaner 2025, respectivamain 2026, sche las uniuns survegnan be subvenziuns per curs dad J+S.

Project «Etica en il sport svizzer»

La revisiun da l'ordinaziun è la part giuridica dal project «Etica en il sport svizzer» che la cussegliera federala Viola Amherd aveva annunzià il november 2021, en connex cun ina examinaziun externa, suenter eveniments en la gimnastica ritmica. Il project ha la finamira d'implementar reglas eticas era en la scolaziun da persunal dal fatg, tar la promoziun da la giuventetgna sco era tar la collavuraziun da geniturs.