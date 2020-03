Tenor La Posta prestian las postinas ed ils postins il mument ina immensa lavur, per che la glieud possia restar a chasa. Il mument furneschia La Posta tants pachets sco uschiglio il temp da Nadal. Sur la media saja il mument la cumpart da pachets gronds e grevs sco canapés, entiras furniziuns da mobiglias u er velos u pavigliuns. Quests pachets èn per part memia gronds u grevs per ina persuna ed i sa tschentia la dumonda vart il «social distancing».

Novas mesiras maximalas

Per pudair proteger ils collavuraturs ha la posta decidì da reducir il mument la spediziun da pachets surdimensiunads. La lunghezza maximala per pachets vegn ad interim fixada sin 150 cm / 80 cm / 60 cm. Per la cumbinaziun da las varts datti il mument ina mesira da tschinta maximala (2x autezza + 2x lartgezza + 1x la pli lunga vart) da 350 cm. Il pais maximal resta sin 30 kg.

La posta ha plinavant decidì servetschs extraordinaris. Ella sortescha excepziunalmain pachets era la sonda. Vitiers è ella en discurs cun la clientella per pudair planisar las quantitads. Gia l'emna passada ha la posta dumandà il Cussegl federal in permis extraordinari per pudair spedir la dumengia pachets cun victualias.

Per tadlar curt e concis: