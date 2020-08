Il svilup dals pretschs en Svizra è suenter in mais stabil puspè stà negativ durant il fanadur. Concret èn ils pretschs da consum sa reducids per 0,2%, co l'Uffizi federal da statistica ha communitgà.

Damain per vestgadira, dapli per sgols

L'index dals pretschs da consum è cun quai stà il fanadur 2020 tar 101,2 puncts. En cumparegliaziun cun il fanadur 2019 è la chareschia sa reducida per 0,9%. En cumparegliaziun cun il zercladur per 0,2%. Motiv per quest svilup è tenor il BfS tranter auter la vendita a pretschs reducids per vestgadira e chalzers.

Pli favuraivel èn dentant er stads ils pretschs per la telecommunicaziun sco er per fritgs, sco per exempel ivas e melonas. Pli char èn dentant stads viadis en l'exteriur ed il traffic aviatic.