Pretschs per consuments

Legenda: Suenter la fin da las venditas spezialas d'enviern van ils pretschs puspè levet ensi. Keystone

Ils pretschs per consuments èn creschids durant il mars per 0,1% – quai cumpareglià cun il favrer. Cumpareglià cun il mars 2019 è la chareschia però per 0,5% pli bassa. Quai resulta da las cifras da l'Uffizi federal da statistica. Uschia èn las cifras en il rom ch'ils economs avevan spetgà.

Raschuns per l'augment da l'index dals pretschs per 0,1% datti tenor l'Uffizi federal da statistica pliras:

la vestgadira ch'è vegnida pli chara suenter la vendita da la fin da stagiun d'enviern

autos novs pli chars

charn-bov pli chara

Raschun per la chareschia bassa:

reducziun marcanta dals pretschs dad ieli da stgaudar e carburants.

Pervi da la reducziun dals pretschs per carburants èn era ils custs per l'import da rauba sa reducids. Cumpareglià cun il mars 2019 per totalmain 2,2%.