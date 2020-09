En Svizra auzan l'onn che vegn 38% dals gestiunaris da rait ils pretschs per forza electrica. 39% dals gestiunaris sbassan ils pretschs e tar 23% dals gestiunaris na datti naginas midadas. Quai communitgescha la Cumissiun federala per electricitad ElCom.

Ils pretschs per electricitad sa sbassan l'auter onn en Svizra en media per 0,2 raps per ura/kilowatt. Ina chasada tipica Svizra paja l'onn che vegn en media 20,5 raps per ura kilowatt. Las differenzas regiunalas èn dentant considerablas. En la regiun da Lucerna custa in'ura kilowatt en media 17,6 raps, a Basilea 27,6 raps.

Las tariffas 2021 da las singulas vischnancas e gestiunaders da la rait da distribuziun èn uss online – sin la pagina da la ElCom. Là esi pussaivel da congualar ils pretschs tenor vischnanca e tenor grondezza da chasada.