El è var 2 centimeters grond e saja central per la biodiversitad: il salip da gonda cun alas blauas. L’organisaziun per la protecziun da la natira Pro Natura, ha tschernì l'insect sco l'animal svizzer dal 2023.

Il salip da gonda cun alas blauas saja l’ambassadura per la biodiversitad. Là nua ch’el viva – saja la biodiversitad gronda ed i dettia anc bleras autras spezias. La destrucziun da las cuntradas da flums, l’agricultura intensiva ed il diever dal terren smanatschan ferm quest tip da salip. Da l’autra vart profiteschia el da las temperaturas pli chaudas.

01:23 video Il salip da gonda cun alas blauas (Tagesschau da mezdi) Or da Tagesschau dals 03.01.2023. laschar ir. Durada: 1 minuta 23 Secundas.

Zuppà bain

Sco il num di gia, ha il salip alas blauas. Quellas vesan ins dentant be durant ch'el sgola. Cura ch'el è per terra, s'integrescha el bain en ses conturn e n'è betg da vesair uschè tgunsch. Il salip da gonda cun alas blauas viva sin prads maghers, bancs da glera cun pauca vegetaziun en regiuns umidas u sin areals in zic selvadis da binaris u d'industria. Tals abitadis chatta il salip en Svizra sur tut en il Vallais ed il Tessin, ma er repartì sur la Svizra dal nordvest, per part amez citads.

Sort è periclitada

La destrucziun da las cuntradas da flums sco er l'agricultura pli intensiva ed il diever dal terren dals ultims 100 onns periclitescha ferm ils insects, scriva Pro Natura. En Svizra èn oz 60% dals insects e 40% dals salips periclitads. Er il salip da gonda cun alas blauas è periclità perquai che ses spazi da viver è ì enavos. Ma ella po profitar da la midada dal clima. Las temperaturas pli autas promovan novs spazis da viver per quest salip. Senza tgira da quests spazis da viver, giajan quels dentant puspè a perder.

Sco la Pro Natura scriva, pudess quai lura avair consequenzas vastas. Insects èn nutriment per blers auters animals ed els impollineschan flurs ed autras plantas, lavuran giu material da plantas e rumeschan cadavers, ed anc bler auter. Perquai duai lur sminuziun en general sco er lur augment punctual alarmar tuts tuttina ferm.