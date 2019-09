La mesemna a bun'ura ha l'Assamblea federala reelegì il procuratur public federal, Michael Lauber, per in'ulteriura perioda d'uffizi da quatter onns. El ha survegnì 129 da 143 vuschs valaivlas. La maioritad absoluta è stada tar 122 vuschs.

Lauber ha engrazià a l'Assamblea federala per la reelecziun. El vegnia er en il futur a far tut per ina moderna ed effizienta persecuziun penala sin plaun federal.

Cumissiun n'aveva betg recumandà reelecziun

La cumissiun da la dretgira aveva però recumandà da betg reeleger Lauber. La raschun èn stads ils inscunters informals cun il schef da la FIFA, Gianni Infantino, che Lauber n’ha betg protocollà, ma er il cumportament da Lauber suenter che l’affera era vegnida publica. Da betg reeleger Lauber fiss ina schanza per in nov cumenzament, aveva ditg il pledader da la cumissiun Lorenz Hess da la PBD Berna. La reputaziun da Lauber saja vegnida donnegiada massivamain tras l’entira affera.

La reelecziun era vegnida spustada da la sessiun da stad sin la sessiun d’atun. Ils vice-procuraturs publics generals èn gia vegnids reelegids da l'Assamblea federala durant la sessiun da stad.

RR novitads 10:00