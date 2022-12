Ils economs da la Confederaziun spetgan che l'economia svizra creschia l'onn proxim main ferm che spetgà fin uss. Tar la prognosa actuala crescha il product naziunal brut (BIP) il 2023 be per 0,7%. Quai communitgescha il Secretariat da stadi per l'economia SECO. Quai muntia ad in progress flaivel, ina greva recessiun na saja dentant betg da spetgar.

Per l'onn 2022 prognostitgeschan ils experts in augment da 2,1%. L'onn passà era la prestaziun economica anc creschida per bunamain 4%. Il svilup economic franà pudess era avair in effect sin il martgà da lavur – e laschar crescher la dischoccupaziun. Pervi dals auts pretschs d'energia quinta il SECO cun in'inflaziun da 2,2% per l'onn 2023. In zic pli pauc che 2022 cun 2,9%.

La prognosa per l'onn 2024 è puspè meglra. Il SECO na quinta betg ch'i dettia ina mancanza d'energia ils proxims onns. Uschia vesan ils experts, en lur emprima prognosa, in augment dal product naziunal brut da 1,9%.