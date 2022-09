Oz, gievgia tracta il Cussegl dals stadis in decret general che pertutga la lescha d’energia e la lescha dal provediment d’energia. Quel vul rinforzar l’energia regenerabla en Svizra e far daventar la Svizra pli independenta da l’exteriur. Dentant èn speras era auters projects sumegliants en lavur. Da tegnair la survista tar tut quai che curra e passa è per il mument difficil concedan er ils cussegliers dals stadis grischuns Stefan Engler e Martin Schmid. Sco commember da la cumissiun d’energia haja Martin Schmid almain la survista tge projects ch’en sin maisa , ha el ditg cun in surir.

Diversas fatschentas en discussiun

Uschia vegn per il mument era discutà davart la cuntraproposta indirecta a l’iniziativa dals glatschers nua ch'i va per levgiar da midar sin energia regenerabla. Duas milliardas francs duain per exempel vegnir mess a disposiziun per remplazzar stgaudaments da gas ed ieli e per sanaziuns energeticas d’edifizis. In punct che vegn era intenziunà da sustegnair tras la lescha da CO2. Ina revisiun correspundenta è vegnida preschentada l’emna passada da la ministra d’energia Simonetta Sommaruga.

Projects che sa cruschan e per part sa cumpletteschan. Quai fa vegnir cumplitgà la chaussa. Era perquai ch'i vegn discutà parallel davart las iniziativas da la cuntrada e da biodiversitad. Entant che quellas vulan proteger pli fitg las cuntradas emprova uss ina part dal parlament da levgiar la fabrica d’implants per energia regenerabla cun indeblir las leschas che protegian la natira. E quai tut en in tempo chaschunà da la crisa d’energia. Il privel è qua che las leschas pudessan era cuntradir ina l'autra. Stefan Engler di che la crisa ha duas varts da la medaglia. Dad ina vart va uss tut pli spert, quai ch'è necessari per daventar pli independents da forza da l’exteriur e per far la midada sin energias regenerablas. Da l’autra vart è quai il privel ch’ins decida chaussas a la svelta: Intents ch'avant n’han gì schanza vegnan uss tras la crisa smatgà tras. I è da far attenziun ch’ins na chaschuna betg cun mesiras a curta vista donns a lunga vista.

I saja uss la lezia da la politica da chattar ina buna bilantscha e da far leschas che resguardan tant la crisa d’energia ma era la protecziun dal clima di Martin Schmid e Stefan Engler agiuntescha ch'il parlament sto emprender da ponderar ensemen davart la protecziun da la natira ed il provediment d’energia.