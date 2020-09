Il siemi da las atgnas quatter paraids vegn adina pli char en Svizra. La pandemia da corona ha anc accelerà quest svilup. L'avust passà èn ils pretschs per chasas creschids per 1,9%. Anc pli cler – numnadamain per 3,4% – èn ils pretschs creschids sur 12 mais. Quai demussan las cifras da l'index d'immobiglias Swiss Real Estate Offer Index.

Tschertgadas èn cunzunt chasas d'ina famiglia, sche pussaivel en champagna. En media vegn pretendì passa 1 milliun francs per 160 meters quadrat spazi d'abitar.

