L’onn da l’incumbensà federal per la protecziun da datas e transparenza è stà sut l’ensaina da la pandemia. Oravant tut las applicaziuns enturn il coronavirus han fatschentà a Adrian Lobsiger. Quai mussa ses rapport da l’onn ch'è oz vegni preschentà.

Las applicaziuns «Swiss Covid App» sco era il certificat da Covid han durant l'onn passà chaschunà lavur a l’incumbensà federal per la protecziun da datas e transparenza. Dà da far ad el han però oravant tut applicaziuns da firmas privatas: Uschia per exempel il portal «meineimpfungen.ch». Quella pagina d’internet pussibilitava dad avair il pass da vaccinaziun en furma digitala. Cunter las administraturas ed administraturs da la pagina d’internet ha il protectur da datas avert ina procedura formala. Quai suenter ch'igl è vegni enconuschent, che las datas da las persunas vaccinadas eran accessiblas senza grond sforz e che quellas eran perquai simpel da manipular.