20 milliuns francs ha l'organisaziun MyClimate rimnà l’onn passà per projects per reducir il sbuf da CO2. In onn avant eran quai anc sis milliuns francs pli pauc. Ed ils emprims sis mais da quest onn han els gia nudà tschintg giadas dapli contribuziuns che durant la medema perioda l’onn da record 2018.

Quellas cifras mussian ch'i dettia in cler trend en direcziun dapli responsabladad per il clima e las atgnas emissiuns da CO2, di Kai Landwehr, il pledader da MyClimate. «Bleras persunas emprovan da reducir lur impronta ecologica. Bleras persunas èn dentant en in dilemma perquai ch’els san ch’els vegnan a producir dapli CO2, per exempel cun in viadi da vacanzas ch’els han gia cudeschà. Ed ellas tschertgan ina schliaziun per almain cumpensar quai.»

Il servetsch da MyClimate è simpel. Sin la pagina internet da l'organisaziun pon ins inditgar il sgol ed il calculatur mussa lura quant ch'il cumpensar, vul dir il reducir la medema quantitad da CO2, custa. Per in sgol da Turitg a Mallorca ed enavos per exempel tranter 13 e 40 francs per persuna. Cumpensar sias emissiuns da CO2 pon ins uschia sco da far cumissiuns en l'internet. Simpel e spert.

«Cumpensar n'è betg reducir CO2»

Ma betg tuts vesan la fatschenta cun certificats e cumpensaziuns uschè positiv. Per exempel Nadine Berthel da l'organisaziun Umverkehr. Lur finamira è da reducir il traffic e che quel daventia pli ecologic.

«Quai èn anc adina fitg paucas persunas che fan quellas cumpensaziuns. La fin finala porta tut quai mo lura insatge sche las persunas sgolan pli pauc. Perquai na portan ils projects savens betg l’effect giavischà. Sche nus vulain salvar il clima stuain nus reducir sin nulla il CO2 e quai munta brischar naginas funtaunas d’energia fossilas.»

Fa MyClimate pia mo fatschenta cun la nauscha conscienza da ses clients? Kai Landwehr sa defenda. L'idea da MyClimate saja da porscher ad in e scadin ina pussaivladad simpla da surprender responsabladad per las atgnas emissiuns da CO2. «Vus cumprais protecziun dal clima concreta e la conferma che vossas emissiuns da CO2 vegn cumpensadas almain uschè fitg en in auter lieu. Vus na prendais betg ord l’atmosfera vossas emissiuns da CO2, ma vus guardais en in auter lieu che quellas emissiuns da CO2 na vegnan betg fatgas.»

Biogas per cuschinas en l'India

E sco exempel numna el la construcziun d’indriz da biogas en las regiuns ruralas da l'India. «Là cuschinan famiglias sin il fieu u cun cotgla. Cun la construcziun dad in indriz da biogas vegn quai gas manà en las chasadas nua ch’ellas pon lura cuschinar a moda neutrala al clima. Qua tras vegn reducì il basegn da lain e cotgla ed il medem mument smarschescha la grascha da las vatgas betg en l’atmosfera e producescha uschia era nagin metan nuschaivel.»

Maletg 1 / 5 Legenda: Bleras famiglias en l'India cuschinan sin fieu avert. Pervia dal fim è quai era nuschaivel per la sanadad. Ultra da quai impundan las dunnas bler temp per tschertgar laina da brisch. MAD

Uscheditg ch'i na dettia betg mesiras globalas per propi far pajar mintgin per sias emissiuns da CO2 sajan els perquai persvas ch'i dovria era vinavant talas iniziativas voluntarias sco MyClimate. E sch’insatgi cumpenseschia en emprima lingia per quietar sia nauscha conscienza mussia quai gie mo che quella persuna fetschia propi era patratgs tge consequenzas che ses far e demanar haja. E quai na saja gie era betg il mender.

