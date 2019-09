Il Cussegl dals chantuns vul schluccar la protecziun dal luf ed auters animals protegids. La fatschenta va uss enavos en il Cussegl naziunal. Dispitaivla è la dumonda, tge cundiziuns che stoppian esser ademplidas per dastgar sajettar il luf. Il Cussegl dals chantuns pretenda per exempel ch’el dastgia er vegnir sajettà en territoris nua che la chatscha è scumandada.

Organisaziuns per la protecziun d’ambient e dals animals, sco er ils Verds han annunzià da far in referendum cunter la nova lescha da chatscha.

