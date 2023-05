Da muniziun, cigarettas, sang, recicladi ed in segund 1. d'avust

Pervi dal grond dumber da fatschentas anc betg discutadas ha il Cussegl naziunal er quest onn sa radunà sper las quatter sessiuns ordinarias ad ina sessiun extraordinaria. Discussiunà è vegnì dals 2 fin ils 4 da matg, tranter auter davart ina midada dal sistem economic da la Svizra en direcziun dad ina economia circulara, davart la rumida dal deposit da muniziun Mitholz sco era davart las reglas midadas tar la donaziun da sang.

Rumir per stgars 2,6 milliardas francs

Cun il deposit da muniziun Mitholz sper Kandersteg en la Part Sura Bernaisa ch’è explodì l’onn 1947 ed per part sfundrà s'è fatschentà il Cussegl naziunal la gievgia, l’ultim dals trais dis da sessiun.

Il Cussegl naziunal ha approvà il credit dal Cussegl federal da 2,59 milliardas francs per las lavurs da rumida che duain cuzzar radund 25 onns – quai cun 180 cunter 5 vuschs tar 8 abstenziuns. Planisà è d’eliminar las restanzas privlusas da muniziun e da reconstruir silsuenter il territori en il conturn da Mitholz. Uschia duai vegnir eliminà il privel d’ulteriuras explosiuns.

La maioritad da la cumissiun responsabla dal Cussegl naziunal s'è messa davos las propostas, quai suenter che la cumissiun aveva sistì l’emprim la fatschenta per ulteriurs scleriments ed uschia chaschunà per malsegirtad tar la populaziun en la vischinanza dal deposit. Ina minoritad da la PPS ha vulì renviar la fatschenta al Cussegl federal per ulteriurs scleriments ed ina nova valitaziun da la situaziun. Questa dumonda ha però fatg naufragi cun 167 cunter 22 vuschs en il Cussegl naziunal.

Reciclar enstagl brischar

Per l’economia circulara èsi ì mesemna. La cumissiun da l’ambient ha proponì midadas tar la lescha davart la protecziun da l’ambient cun las qualas il Cussegl federal va d’accord, malgrà tschertas resalvas. La finamira è da schanegiar las resursas, reutilisar il material sco metals e polimers e da reparar apparats defects empè da bittar davent els.

Sper quai vul la cumissiun chastiar a moda unifitgada las persunas en Svizra che bittan en la natira lur rument. L'uschenumnà «littering» duai vegnir chastià cun enfin 300 francs. Ina minoritad da la cumissiun ensemen cun il Cussegl federal vulan laschar la cumpetenza tar ils chantuns che hajan gia per part introducì ils ultims onns talas reglas, dentant ha la chombra gronda acceptà il chasti. Il Cussegl naziunal ha decidì cun 133 a 42 vuschs e 13 abstenziuns d'acceptar las midadas en la lescha. Sco proxim va l'affar tar il Cussegl dals chantuns.

Nagina discriminaziun tar la donaziun da sang

La mesemna ha il Cussegl naziunal er debattà davart la donaziun da sang. Nov è previs da francar il provediment da la populaziun cun sang e products da sang en la lescha davart ils medicaments. Prescrit duai vegnir tranter auter che sang vegn dà gratuitamain, uschia sco quai ch’igl è gia oz il cas.

I duai era vegnir prescrit che nagin na dastga vegnir discriminà tar la donaziun da sang. Sch’insatgi vegn exclus da la donaziun, sto quai esser dependent dal cumportament individual ed esser motivà scientificamain. La cumissiun responsabla vul uschia era abolir il scumond categoric da dar sang per umens che han sex cun umens.

Il Cussegl naziunal ha acceptà il project cun 181 cunter 0 vuschs. La fatschenta va uss al Cussegl dals chantuns.

Segund di da festa naziunal

Dasper il prim d'avust duai quai dar in segund di da la festa naziunala svizra. Il Cussegl naziunal ha acceptà ina moziun che vul ch'i vegnia festivà mintgamai ils 12 da settember il di da fundaziun da la Confederaziun l’onn 1848. Il Cussegl federal è cunter la moziun. Quai pervi dals custs considerabels per l’economia. Sco proxim va la fatschenta en il Cussegl dals chantuns.