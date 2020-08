En Svizra è il dumber d’inflammaziuns dal tscharvè pervia da raischens uschè auts sco darar. Fin la fin dal fanadur hai dà 332 cas dad FSME – tants sco anc mai dapi l’onn 2000.

Sulettamain il fanadur hai dà 90 cas, ha annunzià l’Uffizi federal da sanadad. Fin l’entschatta avust hai dà var 20’000 vistas tar il medi pervia da raischens, tar radund 10’000 è vegnì diagnostitgà borreliosa.

L'uffizi federal da sanadad publica ha fatg in appel per far la vaccinaziun cunter FSME. La malsogna che vegn surdada tras raischens.