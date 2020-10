Las partidas reageschan en general positiv sin las mesiras rigurusas ch'il Cussegl federal ha decis.

Per la PLD n'ha il management d'enfin uss betg funcziunà propi. Las mesiras sajan al cunfin supportabel – dentant necessarias sch'ins possia uschia evitar in lockdown. Ils liberals crititgeschan dentant ch'il minister da sanadad Alain Berset n'ha betg numnà in termins enfin cura che las mesiras duran. Quai fissia impurtant per che l'economia haja in perspectiva.

Era la PS va per gronda part d'accord, crititgescha dentant ch'il Cussegl federal targlinia cun mesiras per sustegnair l'economia entagl da sustegnair las firmas pitschnas e mesaunas per garantir ch'ellas possian surviver.

Sumegliant èn las reacziuns da las organisaziuns svizras:

Economiesuisse scriva «mesiras gea, serradas na». Malgrà che las mesiras sajan rigurusas, sajan ellas meglras ch'in lockdown, uschia l'uniun tetgala da l'economia.

Ils sindicats beneventan las decisiuns surtut per evitar in collaps dal sistem da sanadad. Las bleras infecziuns dettia dentant ordaifer la lavur. Perquai stoppian ils concepts da protecziun vegnir controllads meglier per chastiar «nursas nairas», scriva l'Uniun sindicala Svizra.

Pli critic è la branscha da gastronomia: La situaziun daventia pli acuta e 100'000 plazzas da lavur sajan pereclitadas, scriva GastroSuisse. En restaurants saja il privel d'infecziuns pitschen – surtut perquai ch'ils ustiers hajan buns concepts da protecziun.

Trista è Lucrezia Bärtsch da l'Uniun chantunala da chors che las mesiras tutgan talmain ferm ils chors. Led ch'i na dettia betg in scumond d'exercitar è percunter il president da l'Uniun chantunala da musica Andy Kollegger.