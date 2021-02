Donns da catastrofas e pandemia han chaschunà a la reassicuranza Swiss Re ina perdita da 787 milliuns dollars. Swiss Re ha augmentà las reservas per cas da corona sin 3,9 milliardas dollars. Malgrà las cifras cotschnas propona la reassicuranza da pajar als acziunaris ina dividenda da 5 francs e 90 per aczia, tuttina sco l'onn passà. Il onn 2019 ha Swiss Re anc fatg in gudogn da 727 milliuns dollars.

Il schef dal concern, Christian Mumenthaler, guarda dentant positiv sin il 2021. El quinta ch'ils donns da corona sa sbassan il onn current.