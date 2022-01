In terz dals recruts ha cumenzà cun in program online

Il glindesdi ha cumenzà l’emprima scola da recrut da l’onn. In terz dals recruts cumenzan da chasa anora cun in program online. Er lecziuns da sport stattan per els sin il program. Quai ha communitgà la Confederaziun.

Las radund 7'500 persunas che cumenzan il servetsch en caserna, ston sco emprim far in test da corona. Sche quel è negativ pon els cumenzar en la caserna. Sco l’armada scriva vinavant, stoppian els er restar fin almain la fin da schaner en la caserna. Vul dir: nagina sortida, nagins dis libers.

En la caserna da Cuira cumenza la recruta per 590 persunas sco usità. Quai ha rapportà il «Bündner Tagblatt». A Cuira datti ina scola d’infantaria. E tar l’armada vala, che sco emprim van quels recruts e recrutas en caserna, che pudessan sco emprim vegnir en acziun.

